Monteverde sobre Javkin: "Está gobernando solo y mal"

En el marco de un nuevo aumento del boleto de colectivos, el concejal Juan Monteverde en diálogo con Nacional Rosario Fontanarrosa afirmó que “en los últimos cuatro años de gobierno del intendente hubo voluntad de trabajar junto con la oposición, en este momento está cerrándose a cualquier posibilidad de diálogo, gobernando solo y mal”.

El referente de Ciudad Futura manifestó también que “los que gobiernan la ciudad más que gobernantes parecen panelistas, relatan la realidad pero no hacen nada para transformarla y cuando aparece una alternativa salen a decir que no es viable”. Además, remarcó: “Nos interesa que la gente pueda sobrevivir a esta crisis, no nos importa de donde viene la solución”.