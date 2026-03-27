Monteverde: "El fallo de YPF es un éxito jurídico para nuestro país"

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia que obligaba a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares por la expropiación de YPF en 2012. El impacto de la noticia se sintió con fuerza en los mercados financieros este 27 de marzo de 2026, provocando un derrumbe del 40% en las acciones de Burford Capital en Nueva York y Londres, mientras que los papeles de la petrolera estatal experimentaron una fuerte suba.

Por este tema, el senador nacional de La Libertad Avanza, Agustín Monteverde, en diálogo con Segundo Round, dijo que "el éxito del fallo responde al gran trabajo jurídico de la Procuración del Tesoro de la Argentina. Se le puso orden al zafarrancho que hicieron las administraciones anteriores".

Monteverde, además, remarcó que "el peso de la relación entre Milei y Trump fue significativa para alcanzar este éxito jurídico".

Esta decisión anula la condena millonaria y representa un alivio financiero inmediato para el Estado, que enfrentaba un reclamo liderado por el fondo Burford Capital.