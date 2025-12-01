Monteverde defendió la apertura de la economía: "La industria se va beneficiar"

El senador electo de La Libertad Avanza Agustín Monteverde dialogó con el equipo de Creer o reventar y defendió la apertura de la economía, al señalar que "la industria nacional se va a fortalecer en todo aquello en lo que realmente tengamos elementos para ser competitivos, lo que no tiene sentido es mantener ciertas ficciones como se ha pretendido mantener en este país".

"La industria se va beneficiar, con una economía abierta va a tener insumos más baratos y de mucha mayor calidad para poder generar productos en la Argentina de alta calidad y de forma eficiente", subrayó.

En ese sentido, el economista sostuvo que "cuando uno cierra el país lo que está haciendo es encarecer los productos para los consumidores locales" y se preguntó: "¿por qué uno con su plata no puede comprar un producto del exterior?".

Además, Monteverde manifestó que "cada empresario tiene que manejar su micro y manejarse de manera eficiente, y eso no se lo podemos resolver manu militari desde el Estado".