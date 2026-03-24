Montaron una usina de propaganda a favor de Delcy Rodríguez y detrás está una empresa del exgobernador Martín Buzzi

Una red de al menos 15 canales de YouTube que simulan ser medios de comunicación de distintos países está difundiendo propaganda favorable a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Los videos acumularon más de 32 millones de visualizaciones, no son contenidos orgánicos: circulan a través de publicidad paga. El ingeniero e investigador digital Adrián González, quien dirige la Ong Cazadores de Fake News dio detalles del tema y conversó con el equipo de Nicolás Yacoy por Radio Nacional.

"En Venezuela muchos usuarios de You Tube se quejaban de que cada vez que entraban a ver algún video, se les aparecían cortes de informativos y todas favorables a la administración de Delcy Rodríguez. Empezamos a investigar y nos dimos cuenta que era una masiva operación de propaganda digital, que además cuenta con 30 sitios web y con 90 cuentas en redes sociales", mencionó.

González explicó que se contrató a la empresa de comunicación política argentina Q Social del chubutense Martín Buzzi para crear "una operación de propaganda digital" por medio de redes sociales. "En la red de you tube se descubrió que se hizo una especie de casting de actores argentinos, y ellos grabaron los clips. Tenían experiencia en locución y en doblaje con distintos acentos".

"Está en el límite de lo que es una campaña política y lo que ya es desinformación. Los actores están engañando porque se hacían pasar por periodistas, y lo que decían era una selección muy cuidada de coberturas reales sobres cosas que se hicieron en la gestión de Rodríguez. Es una manipulación distinta, a la que se suele hacer", advirtió.