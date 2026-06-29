Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En un nuevo capítulo de Monstruos de la vida real, Ecos Criminales se focalizó en los femicidas, la expresión más extrema de la violencia de género.

Para ello tomaron como referencia el caso de Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de su ex suegra y su ex pareja; y de Fabián Tablado, condenado por el femicidio de su pareja Carolina Aló de 113 puñaladas.

A propósito de este tema, conversaron con el escritor Gonzalo Unamumo, autor de “Las Máscaras de la Bestia”, una novela que construye la voz de un femicida y explora la subjetividad del agresor.

“Reuniendo los textos donde trabajo el mecanismo de razonamiento de la perversión de estos tipos, hago también un ensayo donde cuento cómo opera en algunos casos la violencia hacia la mujer”. “Creo que la mujer nace siendo psicopateada por un sistema y no por un varón”.

“La tesis central de lo que sostengo es que, si nosotros para ser considerados Campeones del mundo tenemos que ver once varones jugando contra once varones, lo que el sistema nos está diciendo desde que nacimos es que somos los segundos de un campeonato de dos”, resumió.