Monstruos, de la ficción y de la vida real

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales aborda los casos de “monstruos criminales” y el nexo entre la ficción y la realidad.

Para hacerlo, recibieron la visita del Licenciado en Criminalística, Gastón Intelisano, escritor de novela policial forense, que está presentando "Recuerda que morirás", su séptima novela de suspenso.

A su vez, Intelisano es radiólogo, técnico de autopsias, trabaja en la Morgue Judicial y es diplomado en Antropología Forense.

“El título siempre es lo último que tengo. Cuando estaba escribiendo esta historia, me vino la frase Memento Mori, que se decía en la antigua Roma a los guerreros y a la gente poderosa, para recordarles. Me gustó la traducción con el sentido de una amenaza”.

Respecto a los seis libros anteriores que forman parte de esta saga, explicó que “más que al monstruo” que comete el crimen “tengo en mente a la víctima”.

“Suelo tomar algunas cosas de algún caso real”, admite y, “a partir de ahí despega la historia”.

"Siempre hay algo que te afecta pero uno aprende a bajar la persiana y entender que es un caso", explica sobre su labor en la sala de autopsias.