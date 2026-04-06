Monstruos, de la ficción y de la realidad

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales abordó el mundo oscuro de los criminales y, ese marco, intentaron adentrarse en la mente criminal.

Para ello, conversaron con Laura Quiñones Urquiza, técnica en perfilación criminal, Diplomada en Criminología Criminalística y Derechos Humanos del Instituto Universitario de la Policía Federal.

“Dentro de lo que es la criminología, hay un montón de conductas antisociales tempranas o intrépidas”.

A su vez, abordaron el caso del tiroteo protagonizado por un estudiante esta semana en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, en el que murió un alumno de 13 años y otros dos resultaron heridos.