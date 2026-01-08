Monotributo y recategorización 2026: cuáles son las escalas y los montos

La recategorización del monotributo es un trámite semestral obligatorio que permite a los contribuyentes revisar su situación fiscal y ajustar el pago mensual según la actividad desarrollada durante los últimos 12 meses. Para 2026, la Agencia de Regulación y Control Aduanero (Arca) ya definió las fechas límite y recordó cómo realizar el procedimiento de forma online. El tributarista Fernando López Chiesa en diálogo con el equipo de Ramos Generales por Radio Nacional dio detalles sobre este tema .

"Para los monotributistas existe una doble recategorización, en julio y en enero, y estamos esperando conocer a mediados de enero el índice de inflación de diiciembre y saber los nuevos valores del mismo. La cuota de enero se paga con la del mes anterior, esa no sufre cambios. La recategorización se deberá hacer hasta el 5 de febrero, y hay que calcular la facturación de los últimos 12 meses", advirtió.