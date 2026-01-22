Monotributo: ARCA habilitó la recategorización con nuevos topes

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó el proceso de recategorización del monotributo, un trámite clave para los contribuyentes del régimen simplificado que ahora deben considerar los nuevos topes de facturación anual vigentes.

Sebastián Domínguez, tributarista, dialogó con el equipo de Ramos generales y explicó que esta instancia permite adecuar la categoría a la realidad económica de cada monotributista, evitando inconsistencias futuras y posibles sanciones, en un contexto de actualización de parámetros del sistema.

La recategorización se realiza de manera digital a través del sitio oficial del organismo y contempla variables como ingresos brutos, alquileres devengados, consumo energético y superficie afectada a la actividad. El trámite es obligatorio para quienes hayan superado o quedado por debajo de los límites de su categoría actual.

Desde el ámbito tributario recomiendan revisar cuidadosamente la información cargada, conservar documentación respaldatoria y realizar el proceso dentro de los plazos establecidos para evitar recategorizaciones de oficio o penalidades.