Monos en Bolas “Fue una noche mágica, de esas que te quedan para siempre”

En una edición especial de Academia de Distorsión, Charly Subosky y Hernán Espejo recibieron a Eduardo y Darío, integrantes de Monos en Bolas, en el marco de la Noche de los Museos, con transmisión en vivo desde Radio Nacional Rock.

La banda, que viene de presentarse en Lucille, habló sobre la emoción de tocar en una fecha tan particular:

“La noche fue soñada. Sentimos el apoyo de todos, del público y del equipo de la radio. Fue mágico”, contó Eduardo, todavía con la adrenalina del show.

Durante la charla, los músicos destacaron la importancia de quienes hacen posible cada presentación:

“Monos en Bolas no somos solo los que estamos arriba del escenario. Detrás hay técnicos, sonidistas, managers, amigos. Es una familia enorme y sin ellos nada saldría igual.”

También reflexionaron sobre su manera de vivir los conciertos:

“Somos de poco hablar entre tema y tema. Nos gusta que fluya, que la música hable por nosotros. La magia anula los errores, y eso es lo que nos gusta transmitir.”

Con un sonido potente, actitud de garage y alma de banda de ruta, Monos en Bolas sigue girando y preparando nuevas canciones.