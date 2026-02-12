Monica Farro cuenta detalles de la temporada marplatense

La actriz y vedette habló con Nora Briozzo de la polémica generada en la ceremonia de entrega de los Premios Estrella de Mar y además de la temporada en la ciudad feliz.

Farro protagoniza la obra “Passion” en el Teatro Santa Fe junto a Nito Artaza y la producción de Aldo Funes.

"Pasión" es una comedia brillante que se desarrolla en el bullicioso entorno de una empresa de lencería femenina. A lo largo de la obra, se entrelazan las historias de siete personajes cuyas vidas están marcadas por la infidelidad, los secretos y las complicadas relaciones amorosas.