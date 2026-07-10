Mónica Ayos grabó a su hija mientras veía a la Selección y se volvió viral por su reacción

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó innumerables imágenes de emoción entre los hinchas. Una de las más comentadas en las redes sociales fue protagonizada por Victoria Olivera Ayos, hija de los actores Mónica Ayos y Diego Olivera, cuya reacción durante el agónico triunfo frente a Egipto se viralizó y terminó convirtiéndose en un reflejo del sentimiento de millones de argentinos.

Mónica Ayos, actriz y conductora argentina que reside junto a su familia entre Miami y México, dialogó con el equipo de Korol en el aire y destacó cómo se vivió en su hogar una jornada cargada de nervios, expectativa y alegría. En ese contexto, puso de relieve la pasión con la que los argentinos acompañan a la Selección aun cuando se encuentran lejos del país.

"A Victoria le pasa algo muy fuerte con la Selección, le corre por la sangre. Me ocupé bastante que valore sus raíces y que sea agradecida con el país que nos abraza. Cada vez que la Selección aparece en nuestras vidas para alegrarnos y unirnos, ahí está Victoria con lo que le sale. Es una piba muy culta, que lee mucho, por eso ese léxico. En la vida no es así de intensa, pero con la Selección se saca", expresó.

El video fue compartido por la propia actriz en sus redes sociales y muestra a su hija siguiendo cada jugada del encuentro con enorme intensidad. Durante los momentos más difíciles del partido, cuando Argentina intentaba revertir el resultado adverso frente a Egipto, la joven expresó su angustia y alentó al equipo con frases que rápidamente comenzaron a circular por distintas plataformas digitales.

La expresión "¡Quebranten ese muro!" se convirtió en una de las más replicadas por los usuarios y terminó transformándose en un símbolo de la tensión que acompañó el encuentro. A medida que la Selección avanzaba hacia la remontada, la emoción fue creciendo hasta desembocar en una celebración familiar que también quedó registrada en las imágenes difundidas por Ayos.

La repercusión fue inmediata. Miles de usuarios se identificaron con la espontaneidad y el fervor de Victoria, que pasó de la angustia al festejo en cuestión de minutos. El video acumuló una enorme cantidad de reproducciones y comentarios, muchos de ellos señalando que representaba fielmente lo que habían vivido los hinchas argentinos durante uno de los partidos más dramáticos del campeonato.

"Trato de representar a mi país como me sale, como me sale: siendo argenta al 100% a la hora de ponerse la celeste y blanca", dijo Ayos.

Mientras Argentina ya se prepara para enfrentar a Suiza por los cuartos de final, la escena familiar protagonizada por los Ayos-Olivera quedó instalada como una de las postales más emotivas del Mundial. Una muestra de cómo la pasión por la camiseta argentina sigue generando historias capaces de atravesar fronteras y conectar a los hinchas sin importar en qué lugar del mundo se encuentren.