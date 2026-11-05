"Molina Campos es el artista plástico más popular de la Argentina, es muy buscado"

El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En esta oportunidad, Cultura Nacional recibió la visita de Gonzalo Giménez Molina, nieto del reconocido artista Florencio Molina Campos, responsable de la idea y curaduría de la exposición “Costumbres argentinas”.

El homenaje, a cien años de la primera exposición individual, se realiza en el Palacio Libertad con la colaboración del Museo Florencio Molina Campos y puede verse hasta el 13 de diciembre.

También, visitó el programa el escritor sanjuanino, psicólogo y promotor de la lectura, Luis Ávila, coordinador de Literatura en la Subsecretaria de Promoción Cultural y Artística de la Secretaría de Cultura de la Nación.

En su columna cultural, nos trajo como tema central el amor y romance en el ámbito literario.

Además, como siempre, el programa difundió la agenda cultural federal y toda la actualidad de los museos nacionales.

En la charla con Gonzalo Giménez Molina, nos adentramos en el mundo de Florencio Molina Campos y en la muestra inmersiva montada, en su homenaje, en el Palacio Libertad.

“La inauguración fue maravillosa”, expresó, “es una muestra que se hace por el centenario de la primera exposición de mi abuelo. Es la primera vez que se hace una actividad inmersiva en torno a Molina Campos”.

Explicó que su labor en torno a la obra de Molina Campos es “acompañar, regular y fiscalizar el uso que se hace de las imágenes”.

“Es el artista plástico más popular de la Argentina, es muy buscado. La popularidad está en que, en todo aquello que quiera tener un anclaje o reivindicación a lo criollo, hay algo de Molina Campos”. “El mérito de mi abuelo, a través de su pintura, es que, hasta ese momento, los paisanos, la gente de campo era algo que estaba detrás del alambrado como parte del paisaje, para la gente de ciudad. Había dos mundos”. “Mi abuelo -sin quererlo- empezó a dibujar paisanos reales, orgullosos de lo que hacen”. “La gente de ciudad empezó a ver que había condiciones en los cuadros que indicaban una cultura de esa gente. Y ellos se sintieron valorados, lo que diluyó esa frontera que había entre campo y ciudad”.

Por otro lado, Giménez Molina identificó “dos facetas” de Molina Campos: “fronteras adentro, era sostener, reivindicar y mantener vigente al paisano. En lo externo, vivió varios años en Estados Unidos haciendo almanaques de lo nuestro”.

“Mi abuelo era un tipo fantástico. Consideran sus cuadros documento histórico”, señaló.

Invitó a visitar el Museo Florencio Molina Campos, ubicado en Molina Campos 364, de Moreno, provincia de Buenos Aires, y advirtió sobre la necesidad de contar con un espacio en la ciudad de Buenos Aires.

“La ciudad de Buenos Aires no tiene un barrio criollo, no hay un lugar que le rinda homenaje a la etnia gaucha”, concluyó.