Molestia por la presentación del Presupuesto municipal “primero en medios”

El concejal justicialista Federico Fulini criticó la actitud del oficialismo municipal por enviar el Presupuesto 2022 primero a los medios de comunicación antes que a representantes del cuerpo deliberante. Sobre el tema, charló con “Nacionalmente”.

“Este domingo estábamos festejando el Día de la Lealtad, el Día de la Madre y nos merendamos con que los medios de comunicación de Santa Fe ya estaban analizando el Presupuesto antes que los vecinos, los concejales, y la verdad que a los peronistas siempre nos acusaron de no respetar las formas y de no tener respeto democrático y demás, tener que ver que los que dicen esto no respetan esa cuestión genera molestia”, explicó el edil.

Fulini expresó que “además, nosotros desde el Concejo nunca pusimos ninguna traba, acompañamos iniciativas de la Municipalidad, siempre fuimos responsables, con debate, modificando, pero siempre con la predisposición para que el Ejecutivo cuente con las herramientas” para gobernar, agregó.

Aclaró que la molestia se debe a que se prioriza desde el municipio “a poner por encima los anuncios comunicacionales en términos marketineros y poner en segundo plano la verdadera discusión que es la que se tiene quedar en el Concejo municipal”.