Moka HM Coffee: la historia familiar detrás del café de especialidad que conquistó Buenos Aires Cuerpo:

En una charla cálida y con perfume a espresso, Carlos y Ernesto Mayorga, junto a su familia, compartieron el recorrido que los llevó desde Venezuela hasta el microcentro porteño, donde abrieron Moka HM Coffee, una cafetería que combina química, diseño y pasión por el café de especialidad.

Desde Tucumán 636, los hermanos contaron cómo transformaron su amor cotidiano por el café en un emprendimiento familiar que apuesta por la innovación: infusiones a 85°, arte latte, cold brew, cafés con papelón y hasta DJ sets de viernes por la tarde.

La conversación, guiada por Pablo Valente en “Amnesia”, dejó ver la nobleza de un proyecto que mezcla sabores, ciencia y familia, invitando a descubrir nuevas experiencias sensoriales en cada taza.