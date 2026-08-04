Modernización portuaria: el Gobierno avanza con la desregulación frente a la resistencia gremial

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado impulsa una reforma clave mediante el Decreto 690/2026, orientada a eliminar los privilegios corporativos en el servicio de practicaje que encarecen el comercio exterior argentino. La iniciativa busca abrir el mercado a la competencia y reducir drásticamente los costos logísticos, permitiendo que la producción local compita con mayor fuerza en los mercados internacionales y eliminando las barreras de entrada que arrastra el sector desde 1991.

Por este tema, el consultor, analista y especialista en negocios y economía internacional, Marcelo Elizondo, en diálogo con Segundo Round, dijo que "se nota una afectación en las exportaciones ante la medida gremial. Esto demuestra la importancia de la navegación".

Elizondo, además, remarcó que "la medida de fuerza no debería extenderse en el tiempo. Es un problema serio que debería encontrar solución pronto".

Los gremios de prácticos y pilotos navales respondieron con un paro por tiempo indeterminado que mantiene bloqueados los principales puertos y afecta a más de 140 buques, impactando de forma directa en la salida de las exportaciones del campo y la distribución de energía. Desde la perspectiva oficial y de los analistas de inserción global, este tipo de medidas de fuerza corporativas evidencia la urgencia de desregular sectores clave para liberar las fuerzas productivas, garantizar la transparencia y evitar que disputas particulares sigan penalizando la competitividad económica de todo el país.