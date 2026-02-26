Modernización laboral: "Venimos a darles derechos a aquellos que quieren trabajar"

En medio de un clima político marcado por la agenda legislativa del Gobierno y la coalición oficialista, la Cámara de Diputados y el Senado debatieron y avanzaron en una serie de iniciativas durante las sesiones extraordinarias convocadas tras el cierre del período ordinario. Entre los temas más debatidos figuraron proyectos vinculados al régimen penal juvenil, la modernización laboral, la ratificación de acuerdos internacionales y otros lineamientos que configuran la agenda parlamentaria del año.

María Lorena Petrovich, diputada nacional por La Libertad Avanza, dialogó con el equipo de Primer round y subrayó que el trabajo en extraordinarias fue clave para dar impulso a iniciativas que, a su entender, responden a las prioridades de la gestión en curso, destacando la importancia de mantener un ritmo legislativo activo para el desarrollo de políticas públicas.

"Años anteriores, en enero y febrero las cámaras no funcionaban. Milei puso extraordinarias en febrero y muchos que estaban comiendo pochoclos en la playa se tuvieron que volver porque había que trabajar. Tuvimos trabajando en diciembre, enero y febrero; así que celebro eso", expresó.

Entre los proyectos que formaron parte del debate se encuentra la revisión de la reforma laboral, que regresó a la Cámara alta para su tratamiento tras ajustes introducidos por los legisladores. "Modernización laboral es una de las leyes más importantes, muy necesaria", resaltó.

"Más del 40% de la población tiene el trabajo informal, estamos dando formalidad a acciones que están pasando en la Argentina. Con la modernización, aquellos que no tenían aguinaldo, vacaciones y un trabajo en blanco; van a tener está gran posibilidad. Y las pymes, que estaban y están tan ahogadas, estaban necesitando profundamente este cambio y empezar a terminar con esa posibilidad de juicios eternos", dijo.

En ese sentido, recalcó: "Venimos a darles derechos a aquellos que quieren trabajar, que quieran hacerlo bien y que quieran cumplir como cumplimos la mayoría de los argentinos, pagando lo que hay que pagar.