Modernización laboral: “Se impugnaron normas con pocos fundamentos y, sobre todo, en abstracto”

Así lo afirmó el abogado laboralista Julián de Diego en diálogo con Nico Yacoy y equipo en el programa Primer Round de Radio Nacional al ser consultado sobre el cambio de fuero en la demanda impulsada por la CGT.

Para De Diego, “es un éxito para el gobierno nacional que se haya declarado competente la justicia contenciosa porque cuando el Estado es parte no puede estar en la justicia común”.

Tras destacar que “la ley ha recobrado plena vigencia”, planteó que “si la Corte Suprema decide aceptar el recurso de per saltum presentado por el Gobierno deberá tomar la decisión definitiva”.

“La única forma de encontrar una solución es que la Corte Suprema acepte el per saltum”, remarcó, y confió en que “la decisión de la Corte sea inminente porque el escenario se sigue complicando”.

Según el especialista, “el recurso interpuesto por la CGT tuvo la suerte de que se abriera la medida cautelar previa pero es bastante ligero”.

“Se impugnaron normas con pocos fundamentos y, sobre todo, en abstracto”, resaltó, y lamentó que “la medida cautelar produjo un impacto muy negativo en alrededor de 300 o 350 casos de inversiones que ya estaban resueltas”.

Por último, afirmó que “es esperable que la Corte intervenga para poner fin a todas estas vicisitudes para que, como dijo el Presidente, se liberen todas las energías para poder desarrollar inversiones que van a generar crecimiento y empleo”.