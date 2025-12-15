Modernización laboral: El Gobierno apura la aprobación del Senado para navidad

El gobierno del presidente Javier Milei comienza su segunda etapa con el paquete de leyes que busca aprobar durante las sesiones extraordinarias. Con tiempos acotados para constituir comisiones y debatir, el Poder Ejecutivo espera sacar la iniciativa de modernización laboral con la que buscan reactivar el empleo privado.

La senadora nacional por LLA, Carmen Alvarez Rivero, en diálogo con Viva la Pepa, sostuvo que "el proyecto pretende actualizar el marco laboral vigente, a fines de remover las distorsiones que afectan la creación del empleo formal, mejorar la competitividad y fortalecer la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores”.

Rivero dijo que "el martes se realizará la reunión de los presidentes de bloques y se dará comienzo al tratamiento formal del paquete de leyes para las sesiones extraordinarias, que terminarán el 30 de diciembre próximo. De todos modos, creemos que la modernización laboral viene muy trabajada, incluso con el sector sindical. Por eso imaginamos un tratamiento rápido y quizá una aprobación antes del cierre de año".