富特雷是阿根廷西部门多萨省最传统的传说之一。门多萨是一个以葡萄酒品质和躺在安第斯山脉脚下而闻名世界的省份。

有两种产生这个传说的说法。一种说法是：一个喝醉了酒的高乔人，他的脖子枕在火车铁轨上睡着了，火车开过来，压死了他。另一种说法是一个英国人每月带着英国人的鄙视和简约地来支付数百名克里奥尔人的工资，这些克里奥尔人维护着19世纪开始在全国范围内延伸的铁路线。

这一说法中的英国人就是Foster先生，在克里奥尔语的发音中恰好是Futre先生，在智利用El Futre形容那些无懈可击，一成不变的人。

由于一场暴风雪，福特雷先生不得不在山麓的一个山洞里避难，他成为了永远流浪的灵魂。

在那儿，他遇到了一些暴徒，偷走了他所有必须支付工资的钱，最后，暴徒们将他斩首。

关键是福特雷出现在急风和寒冷的冬夜。他在毫无戒心的旅行者或回家的醉汉之前展现。

他穿着无可挑剔的，精致的西装，并在因为寒冷而产生的薄雾之间行走。并用他的一只手抬起头问，是不是哪一位可能的对话者知道回门多萨市的路，和应该在哪里给老板算被偷了的钱的账。

也就是说，他开始消失在漆黑的夜晚，而无需等待答案。 永远流浪，重蹈覆辙他的问题。

Foster先生的确死于他山区小镇拉斯库瓦斯（Las Cuevas）的营地里，殴打他的罪犯手中。

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阿根廷神话传说

这一期讲的是：福特雷（El Futre）

主持：汲丽娜

编辑：法比安·潘尼兹

网页：朱利安·科特斯

制作：西尔瓦娜·阿韦拉内达