Mitos y verdades sobre los murciélagos

Desde hace casi una década, la Universidad Nacional de Rosario desarrolla un programa sostenido para la preservación de una histórica colonia de murciélagos que habita el ático de la Facultad de Derecho desde hace más de cien años. La iniciativa busca proteger a una población clave para el equilibrio ambiental urbano y promover su conservación a través de la investigación científica y la divulgación.

Violeta Di Doménica, licenciada en Recursos Naturales, investigadora del Conicet y miembro del Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina, dialogó en comunicación con Ramos generales y explicó la relevancia ecológica de la colonia, que según el último censo alcanza unos 30.000 ejemplares durante los meses de mayor actividad, entre noviembre y febrero.

"Los murciélagos no son agresivos de por sí, por lo que no hay que tenerles tanto miedo", expresó.

Tras aclarar mitos y verdades en torno a los murciélagos, la especialista remarcó que estos animales cumplen un rol fundamental en el control de plagas, ya que cada murciélago puede consumir hasta mil mosquitos por día, lo que los convierte en aliados naturales de la salud ambiental y humana. "Se alimentan exclusivamente de insectos", subrayó Di Doménica.

El programa de la universidad combina monitoreo poblacional, manejo responsable del espacio edilicio y acciones educativas para desmitificar creencias negativas en torno a estos mamíferos.

El trabajo sostenido permitió garantizar la convivencia entre la comunidad universitaria y la colonia, consolidando una experiencia de conservación urbana que es referencia a nivel nacional.