Mitos sobre las empresas públicas y las malas privatizaciones de servicios

El economista habló sobre los últimos cortes de luz de Edesur y Edenor, empresas privatizadas en los 90', aludiendo a su artículo del domingo pasado en el diario Página 12. En dicha nota el periodista trató los mitos políticos y mediáticos cómo el establishment pone el foco sobre las empresas públicas para criticarlas sin tener en cuenta las desastrosos casos de manejos privados.

"La provisión de energía no está preparada para los momentos picos. ¿Y cuántos de estos se dan a lo largo de 365 días ? Alrededor de 30, quizás. No llega al 10 %. El administrador privado maneja una compañía por las ganancias, para poder atender los momentos extraordinarios, debería hacer una sobre inversión. Eso no es rentable con la lógica privada", expresó.

Zaiat mencionó que el que podría invertir en esos momentos sería el Estado y atender casos de "beneficio social". "Porque debe tener otro criterio que no sea el mismo de la empresa privada", agregó.

En su columna Zaiat trató los casos como Edenor y Edesur y laprovisión de electricidad y el por qué en la década del 90' se dividió. "Cuál fue el argumento para separar una empresa que estaba integrada, no fue la competencia sino los negocios. Son monopolios naturales los servicios públicos, acá y en todo el mundo. Se debería debatir otro funcionamiento de todo el complejo energético en Argentina", concluyó.

