10 DE MARZO, NACIMIENTO DE AYALA, ZITARROSA Y PAPPO

10/03/2026

Mismo día y tres caminos que marcaron la música del sur

En la emisión en español de Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE), conducida por Juan Sixto, se propuso un recorrido especial por la historia de la música del Río de la Plata a partir de una curiosa coincidencia del calendario: el nacimiento, un 10 de marzo, de tres figuras fundamentales de la cultura popular.

La propuesta permitió acercarse a las trayectorias de Ramón Ayala, referente del litoral argentino y creador de la galopa misionera; de Alfredo Zitarrosa, una de las voces más profundas de la canción uruguaya y de la milonga rioplatense; y de Norberto “Pappo” Napolitano, guitarrista clave en la historia del rock argentino.

A lo largo del programa se exploraron los contextos culturales que dieron origen a sus obras, el impacto que tuvieron en la música de la región y las distintas formas en que cada artista supo expresar, desde su lenguaje, la identidad de sus pueblos.

De la selva misionera al Montevideo de la canción popular, y de allí a las guitarras eléctricas del rock porteño, la emisión propuso un viaje sonoro por tres nacimientos que marcaron la historia musical del sur de América.