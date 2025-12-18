Misiones tiene la primera ley de hongos medicinales del país

La Cámara de Representantes local sancionó la Ley Nº P64551 que crea el Programa Provincial de Investigación y Desarrollo de Productos de uso medicinal de los hongos y derivados. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con la bióloga perteneciente al Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio).

Florencia Restrelli explicó que se trata de “una ley marco para poder empezar con investigaciones científicas en el uso de hongos medicinales y cepas de hongos medicinales que ya están en el mercado”, entre otros aspectos.

Sobre los beneficios de estos productos precisó que “son muy buenos antioxidantes para recuperar la inmunidad o aumentarla”.

El objetivo de la norma es “poder estudiar e investigar” los hongos para sumarlos “a la cartilla de prestaciones médicas de la provincia” dado que actualmente se trata de una industria que se maneja con mucha informalidad.

Esta legislación posiciona a la provincia como pionera en Argentina en la regulación del uso terapéutico de hongos autóctonos.

Desde el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio), que es “autoridad de aplicación” de la norma celebraron el impacto inmediato que tuvo la aprobación de la ley.