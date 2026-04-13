Misiones: LLA impulsa reforma electoral y un paquete de más de 100 proyectos

El vicepresidente de la Legislatura de Misiones y referente de La Libertad Avanza en la provincia, Adrián Núñez, confirmó la presentación de un paquete de 120 iniciativas legislativas, con eje en cambios institucionales y reducción del gasto político.

Fue en diálogo con Nico Yacoy y el equipo de Primer Round por Radio Nacional.

Entre los proyectos centrales, Núñez destacó la eliminación de la Ley de Lemas y la implementación de la boleta única de papel.

“El primer proyecto es terminar con la ley de lemas y avanzar hacia un sistema más transparente”, sostuvo.

Además, se incluye la iniciativa de “Ficha Limpia” y la unificación del calendario electoral con Nación.

El dirigente también apuntó contra el esquema impositivo provincial que, según explicó, encarece la actividad económica.

“Se termina pagando mucho más de lo que corresponde y eso desalienta a las empresas”, afirmó, al proponer la eliminación de anticipos de Ingresos Brutos que funcionan como una “aduana interna”.

Por último, Núñez remarcó una medida interna del bloque: no incorporar nuevo personal en la Legislatura.

“No vamos a sumar empleados; hay más de 1500 y tenemos que dar el ejemplo”, concluyó, en línea con la idea de achicar el gasto público.