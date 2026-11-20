La industria de la mandioca en Misiones atraviesa un escenario complejo tras sufrir una retracción de entre el 40% y el 50% en el ingreso de raíces en comparación con la cosecha de 2025. Según confirmó Fernando Witzke, presidente de la entidad que agrupa al sector, en diálogo con Segundo Round, "los establecimientos asociados ya finalizaron por completo la elaboración de fécula de esta temporada debido a la marcada escasez de materia prima, cerrando un ciclo productivo fuertemente condicionado por la baja disponibilidad de insumos".

Witzke, además, dijo que "el sector está muy preocupado porque todo lo que se plantó puede echarse a perder por las inundaciones. Estamos realmente preocupados".

La preocupación de los industriales se traslada ahora al próximo año, ya que las abundantes precipitaciones continúan afectando el normal desarrollo de las nuevas plantaciones.

Este fenómeno climático genera un panorama de alta incertidumbre sobre el volumen de cosecha futuro y anticipa nuevas dificultades para sostener los niveles de procesamiento industrial en la provincia.