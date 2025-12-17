Misiones: alumnos juntaron $17 millones para su fiesta de egresados y una madre los perdió en el casino

Un escándalo conmociona a la comunidad educativa de Eldorado, Misiones, después de que se descubriera que más de 17 millones de pesos recaudados por familias y estudiantes para financiar la fiesta de egresados de la Escuela Provincial de Comercio Nº 19 desaparecieron a días del evento previsto para celebrar el fin de ciclo escolar. La denuncia penal radicada por padres y alumnos apunta a una madre que estaba a cargo de administrar los fondos y que habría gastado el dinero en un casino, generando una investigación judicial en curso.

Valentín Mercado, abogado y padre de una de las egresadas, dialogó con Ramos generales y explicó que la situación salió a la luz cuando, a pocas horas de la fiesta, los padres se enteraron de que los pagos clave —como el salón, el catering, el sonido y la iluminación— no estaban abonados pese a que las familias habían aportado mensualmente desde abril mediante cuotas regulares para cubrir esos servicios.

Según los denunciantes, la acusada —identificada como Romina E., madre de una de las alumnas— era la tesorera del grupo y administraba los fondos a través de una cuenta bancaria a su nombre. Al ser consultada sobre los comprobantes de pago y contratos con proveedores, no ofreció respuestas claras y, finalmente, en un chat admitió haber apostado el dinero en el casino, atribuyendo su accionar a problemas personales vinculados al juego. Tras esa confesión, dejó de responder a los mensajes y su paradero se desconoce, mientras la Policía de Misiones la busca intensamente.

El impacto fue inmediato: dieron a conocer que solo la seña del salón estaba pagada y el resto de los servicios comprometidos para la celebración no tenían respaldo económico. Esto obligó a las familias a reorganizarse y, con apoyo del municipio local y una renegociación de pagos, pudieron reunir más de 10 millones de pesos para cubrir lo indispensable, lo que permitió que la fiesta de egresados se llevara a cabo igual y los estudiantes no perdieran su noche de celebración.

"Fue un trago amargo pero por suerte tuvo un final feliz", expresó.

Mercado explicó que la denuncia penal fue presentada por estafa ante la Justicia provincial, que ya intervino para investigar el destino de los fondos y determinar qué delitos pueden configurarse, entre ellos administración fraudulenta o apropiación indebida. La causa sigue en etapa de instrucción mientras la acusada permanece buscada por las autoridades.

Las familias afectadas recalcaron que la recaudación se realizó con mucho esfuerzo durante meses, con cuotas que rondaban los 68 000 pesos mensuales por familia y actividades como rifas y eventos de solidaridad para reunir el dinero. El caso tomó aún más fuerza ante la posibilidad de que esta madre ya tuviera antecedentes de maniobras similares, según algunos relatos recogidos por medios locales.

Más allá de la dimensión económico-judicial, Mercado resaltó el impacto emocional y comunitario del hecho: los estudiantes y sus familias debieron enfrentar la frustración y la incertidumbre a pocas horas de una celebración tan significativa, y la respuesta colectiva para garantizar la realización de la fiesta evidenció un acto de solidaridad en medio de la adversidad.