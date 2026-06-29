Misión humanitaria argentina en Venezuela: "Ayer tuvimos una alegría porque uno de los perros localizó dos chicos con vida"

El contingente argentino enviado para colaborar con las tareas de asistencia tras los terremotos que sacudieron a Venezuela llegó durante la madrugada de este sábado a Caracas y ya comenzó a desplegarse en las zonas afectadas. Se trata de 26 efectivos de las Fuerzas Armadas especializados en búsqueda y rescate, que se convirtieron en los primeros enviados por Argentina en arribar al país caribeño. Miguel Wissinger, Comandante del contingente argentino en Venezuela, en diálogo con el equipo de Nicolás Yacoy por Radio Nacional.

"Vinimos a trabajar a la zona B 2, en el epicentro, en el estado de La Guaira y en la localidad de La Cabarallera. Todo el estado está sin luz, sin agua, sin gas, no hay internet y está todo colapsado. Nos costó llegar al polideportivo. Hoy hubo un sismo de 5 puntos", describió.

El entrevistado contó que luego de una intensa búsqueda entre el 27 y 28 de junio, se logró dar con dos niños que aún estaban "con vida": "Tenemos patrullas de perros, y uno de ellos que se llama Bart, localizó a dos chicos con vida. Eso posibilitó que la gente llegara con tiempo. Es muy motivante".

"Trabajo con una brigada de bomberos venezolana, personal de Brasil, dos patrullas de nuestro país de la policía federal y la Puma (provincia de Buenos Aires). Hay bomberos españoles", contó.