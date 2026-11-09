Misa del papa León XIV en Palermo: cielo despejado y máxima de 25 grados en Buenos Aires

El lunes 9 de noviembre se presenta con buenas condiciones meteorológicas en gran parte del país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se celebrará la misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles, se espera una jornada despejada, con una mínima de 14 grados y una máxima de 25. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, no se prevén precipitaciones y el viento rotará del norte al este durante el día.

En CABA, por la mañana el viento soplará del norte a velocidades de entre 13 y 22 km/h, mientras que por la tarde se espera una rotación al este, con intensidades de entre 23 y 31 km/h. La humedad será del 49%. Las condiciones previstas permitirán que la actividad al aire libre se desarrolle sin complicaciones meteorológicas.

En el resto de la provincia de Buenos Aires y la región central, también predominará el cielo despejado. Córdoba tendrá una máxima de 27 grados, Entre Ríos llegará a 27 y Santa Fe a 26. La Pampa alcanzará los 29 grados, mientras que Mendoza y San Luis tendrán máximas de 27 y 28, respectivamente.

Las temperaturas más altas se registrarán en distintas regiones. Neuquén alcanzará los 32 grados, mientras que San Juan, Santiago del Estero y Río Negro llegarán a 31. Chubut también tendrá una máxima de 31 grados. En el norte, Catamarca y Formosa llegarán a 29, al igual que Tucumán, donde el cielo estará despejado con humo.

En la Patagonia, el tiempo será más fresco en el extremo sur. Santa Cruz tendrá una máxima de 19 grados y Tierra del Fuego llegará apenas a 12, con cielo algo nublado. Jujuy y Salta presentarán mayor nubosidad que el resto del norte, con cielo mayormente nublado en la primera y parcialmente nublado en la segunda.