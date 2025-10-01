“Mis monumentos”, un catálogo de monumentos no convencionales de la República Argentina

Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con el realizador cinematográfico, guionista, editor y productor sobre el proyecto “colaborativo, federal, amateur e infinito” que lleva adelante.

Néstor Frenkel explicó que la iniciativa apunta “a hacer un mapa de monumentos no convencionales " a lo largo y ancho del país, y contar las historias que aparezcan a su alrededor.

“El que a mí más me gusta, el que tiene éxito en redes está en San Rafael de Mendoza y es un momento a la cerradura”. “El proyecto es transmedia porque tiene varias salidas: Instagram, película y hay chances de que sea libro”.

La idea es sumar miradas e imágenes, por ello, si tenés algún dato u ocurrencia podés mandar un video, foto o hablar de tu relación de amor (u odio) con el monumento de tu barrio, pueblo o ciudad natal.

A tales fines, podés escribir a monumentosnc@gmail.com o a @mis_monumentos.