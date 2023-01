"Mis hijos saben que hice todo lo que pude, ya no tengo más fuerzas"

DESCARGAR

Durante el movil de LV8, Javier Costarelli relató la situación que se ha dado porque José Caccia, puede obtener la libertad condicional. Se trata del conductor que en 2018 atropelló y mató a los hermanos Kruk, Abril, de 3 años, y Agustín, de 8 años, en la costanera mendocina.

Carla Pagliaricci, la mamá de los niños viene reclamando justicia a lo largo de estos años, y en el diálogo con el movil durante el programa Bajamos la Térmica expresó su dolor. "Por supuesto que no creo en la justicia", afirmó. "Yo no sé si tengo fuerza para presentarme a la Nación. Quiero que mis hijos descansen en paz, ellos saben que mamá hizo todo. Me avergüenza mucho la justicia de Mendoza".