Mirta Romay: "No me imagino haciendo otra cosa diferente de la que hago"

En el marco de su visita a la ciudad de Mar del Plata luego que fuera invitada a participar de la 40° edición del Festival Internacional de Cine, la empresaria teatral conversó con Andrea Bisso y Carla Ruiz sobre su presente profesional, parte de su historia y planes a futuro.

"Papá era muy exigente con él mismo y yo soy muy parecida; veo con mis hijos y mis nietos cómo esa exigencia vuelve a plasmarse y a algunos de ellos padeciendo esa exigencia". "Hoy por hoy lo tengo al lado casi de manera permanente, tengo muy presente su muy buen humor y eso me da mucha paz".

Al reapsar su presente laboral, la creadora de Teatrix sostuvo: "No me imagino haciendo otra cosa diferente de la que hago".

"Buscamos un equipo que pudiera llevar adelante ese proyecto de filmar teatro; en el comienzo tuvimos mucha resistencia, pero salimos adelante"

Recordó que el proyecto nació de modo mas o menos paralelo a la aparición de las plataformas digitales y que "explotó, en la pandemia" con el cierre temporal de las salas.