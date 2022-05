Miriam García, celebró que "la obra de Leda Valladares siga germinando"

La artista, referente e investigadora de la música nacional y docente, Miriam García, habló de su función como responsable del Espacio Leda, la organización sin fines que busca promover repertorios anónimos ancestrales de canciones recopiladas por Leda Valladares, que forman parte del patrimonio y de la identidad cultural intangible musical, verbal y cultural de nuestro país.

En marzo pasado, Instituto Nacional de la Música (INAMU), presentó en la Biblioteca Nacional el libro “La vida mía”, una obra de Valladares, y el cual celebra su trabajo.

En ese sentido, García expresó su “gratitud” por ser la responsable de la continuidad del trabajo de Leda, del cual "estaba muy comprometido desde antes".

“Cuando ella decidió retirarse de la vida pública me pidió que me hiciera cargo del taller, de ahí en más me convertí en su colaboradora”, relató.