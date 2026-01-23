Miramar: descubrieron un colmillo de la Era del Hielo con más de 100.000 años de antigüedad

Un equipo de científicos y voluntarios realizó un descubrimiento paleontológico de gran relevancia en la Reserva Natural Centinela del Mar, al sur del balneario bonaerense de Miramar, donde fue recuperado un colmillo con más de 100.000 años de antigüedad, correspondiente a un mamífero de la Era del Hielo. El hallazgo representa una pieza clave para comprender la fauna que habitó la región patagónica en períodos antiguos del planeta.

Mariano Magnussen, investigador del Museo de Ciencias Naturales de Miramar – Punta Hermengo, dialogó con el equipo de Ramos generales y destacó que la pieza recuperada no solo es valiosa por su datación, que supera el centenar de milenios, sino por la información que puede aportar sobre la evolución de especies y el ambiente en episodios climáticos del pasado.

La Reserva Natural Centinela del Mar es un sitio conocido por su potencial paleontológico, donde con frecuencia se han hallado restos de megafauna prehistórica. En esta oportunidad, el colmillo fue identificado como perteneciente a un animal de gran tamaño que formó parte de los ecosistemas del Pleistoceno tardío, una etapa marcada por la presencia de grandes mamíferos adaptados a clima frío.

El proceso de recuperación del colmillo involucró trabajo de campo meticuloso y la participación de voluntarios que colaboraron con el equipo científico, permitiendo preservar la pieza y documentar su contexto estratigráfico para futuros análisis e investigaciones.