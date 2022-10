El Ministro de Trabajo, Gaspar Santillán, expresó que "Se habló pero nunca se llegó a algo concreto en las reuniones que mantuvimos, y como ocurre en todas las reuniones siempre se tiran porcentajes, pero en este caso no se llegó a algo firme, yo no recuerdo que haya sido lo contrario, pero fue una conversación paritaria, que yo recuerde no fue algo de esto va a ser y ya".

