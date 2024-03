Ministro Esteri armeno in Argentina

Il ministro degli Esteri armeno, Ararat Mirzoyan, è giunto in visita in Argentina dove è stato accolto dal viceministro degli Esteri, Leopoldo Saures, che lo ha accompagnato a deporre una corona di fiori presso il monumento del Generale Jose de San Martín a Buenos Aires. Successivamente Mirzoyan ha partecipato a un evento ospitato dal Parlamento argentino, dove è stato ricevuto dai due vicepresidenti dell’assemblea legislativa, Matias Lopez e Matias Lamens. Nel loro discorso, i vicepresidenti hanno sottolineato le forti relazioni tra Armenia e Argentina, basate sull'amicizia di lunga data tra le due nazioni. All'evento hanno partecipato membri del Parlamento, funzionari del ministero degli Affari Esteri e delle autorità cittadine, nonché rappresentanti del corpo diplomatico accreditato in Argentina e Armenia. Nel suo intervento, il ministro Mirzoyan ha sottolineato che “Argentina e Armenia hanno sempre avuto rapporti di amicizia. E queste relazioni sono basate sull'amicizia a lungo termine tra i due popoli. Per il mio Paese, l’Argentina è un partner importante del Sudamerica. Voglio menzionare un fatto molto caratteristico. A Buenos Aires è stata aperta la prima ambasciata dell’Armenia in Sud America”

“Naturalmente, le nostre relazioni non hanno una storia di soli trent’anni. Tutti in Armenia ricordano bene che l'Argentina aprì le sue porte al popolo armeno, ai bambini armeni fuggiti dall'Impero Ottomano e che cercavano la salvezza in diversi luoghi del Mondo. L’Argentina ha dato rifugio a queste persone e poi è diventata per loro una casa.

E possiamo dire con orgoglio che in cambio queste persone sono diventate una delle parti importanti della società argentina, il popolo ha avuto l'opportunità di svilupparsi e anche con il loro contributo e la loro lealtà hanno potuto ripagare in una certa misura quella mano tesa”, ha proseguito Mirzoyan nel suo intervento, sottolineando come le autorità di Buenos Aires si siano schierate a favore di Erevan quando lo scorso anno oltre centomila armeni sono stati costretti a lasciare il Nagorno-Karabakh. “Voglio farvi sapere che la voce che avete alzato in difesa dell'Armenia è stata ascoltata con grande forza nel nostro Paese. Apprezziamo la vostra posizione. Siamo grati per la vostra posizione. E saremo felici di essere al fianco dell'Argentina in tutte le sue giornate storiche, preferibilmente, ovviamente se si tratterà di momenti felici e vittoriosi. Sappiamo che abbiamo amici qui, e credo sappiate che voi avete un amico leale nel Caucaso meridionale”, ha concluso il ministro degli Esteri armeno.