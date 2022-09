Ministro da Economia argentino tem reunião com diretora do FMI

Na reunião, que se desenvolve agora (12/09) em Washington, espera-se que Sergio Massa e Kristalina Georgieva discutam o progresso do acordo que a Argentina assinou este ano com o FMI para pagar uma dívida de 44 bilhões de dólares.

Alguns meios de comunicação em Buenos Aires antecipam o anúncio de um desembolso de cerca de 4 bilhões de dólares.

Vale a pena lembrar que durante a turnê do ministro argentino pelos Estados Unidos, foram anunciadas linhas de crédito do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Nesta segunda-feira, o funcionário também se reunirá com David Lipton, do Tesouro dos EUA. O ministro busca uma maior troca de informações financeiras entre Washington e Buenos Aires, a fim de detectar ativos argentinos não declarados no país norte-americano.