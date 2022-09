Ministro da Economia argentino reuniu-se com chefe do FMI

No último dia de sua visita aos Estados Unidos, o Ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, reuniu-se com a diretora do FMI, Kristalina Giorgieva.

A chefe do Fundo Monetário Internacional enfatizou o compromisso de Buenos Aires de "alcançar os objetivos do programa" assinado em março deste ano.

Georgieva se referia ao acordo para pagar uma dívida de 44 bilhões de dólares, que a Argentina contraiu durante a presidência de Mauricio Macri, em 2018.

Em declarações públicas, a diretora do FMI disse: "Parabenizei o Ministro Massa por sua nomeação e pelos fortes passos para estabilizar os mercados e reverter um cenário altamente instável”.