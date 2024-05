El Ministro de Seguridad de la provincia, Guillermo Corro, expresó que "En la parte posterior del Complejo Penitenciario de Alto Comedero habían pozos cavados cerca de un alambrado, pero no llegaron a ser túneles, no pasó a mayores, se constató eso y es objeto de investigación. Es importante destacar que no ocurrió nada, nadie se escapó, que solamente se encontraron esos pozos y se están haciendo las actuaciones correspondientes".

