Minería y crecimiento en Jujuy: Liviara suma servicios de alojamiento y gastronomía para el sector

Edit Trejo, es prestadora local en Liviara y brinda su servicio a la Empresa minera MINING PUNA en Jujuy. Liviara es una localidad puneña que realiza servicios a las compañias mineras de la región. Tiene una ubicación estratégica para la actividad minera. Con su restaurant, atiende a trabajadores de la minera y puede mantener un emprendimiento propio. Contó cómo logró armar su negocio y qué servicios ofrecen al equipo de Nico Yacoy en Radio Nacional.

"Después de la pandemia empezamos a atender con servicio de catering a los empleados de la minera. En distintas comunidades existen distintos restaurantes. Algunos dan alojamiento y comida", contó.