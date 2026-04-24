Minería: “Hay que buscar el equilibrio y no oponerse al desarrollo”

En diálogo con Adrián Korol en el programa Korol en el aire de Radio Nacional, así lo afirmó Luis Vacazur, empresario de origen kolla, fundador de la empresa GVH y presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de la Puna.

“La Puna tiene la particularidad de ser inhóspita, no se puede criar vacas ni plantar soja, solo hacer minería y un poco de turismo”, explicó.

Vacazur se preguntó “cómo sería una vida sin tecnología” y recordó que “la tecnología se basa en la minería”.

El empresario consideró que “siempre es bueno buscar un equilibrio y jamás oponerse al desarrollo” y pidió “pensar en las nuevas generaciones, de la mano de la tecnología”

“En la Puna, la gente que había migrado a las grandes ciudades está volviendo porque se han generado oportunidades de trabajo, hay crecimiento”, destacó.

Tras plantear la necesidad de “trabajar de forma mancomunadas con las comunidades originarias que están al lado de los proyectos mineros”, confió en la posibilidad de “generar un cambio cultural basado en el mérito, el manejo equilibrado, la competitividad”.

En ese sentido, se mostró partidario de promover “una cultura emprendedora para que los pueblos originarios cambien la visión, se saquen el chip de contradecir todo por falta de conocimiento”.

“Seamos un poco más equilibrados y razonables, y soñemos con ser empresarios y emprendedores”, afirmó, y pidió “dejar de lado la crítica, aportar desde los valores, ponerse la camiseta y que todos aportemos un granito de arena”.