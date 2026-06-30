Minerales estratégicos impulsan un nuevo ciclo de crecimiento del sector

La industria minera a nivel global se encamina hacia un nuevo ciclo de inversión impulsado por la demanda de minerales críticos, la digitalización de operaciones y la búsqueda de mayor resiliencia ante la volatilidad económica, según el informe PwC Mine 2026.

El trabajo -que analiza la evolución de las 40 principales compañías mineras del mundo- destaca un proceso de consolidación en curso con menos transacciones, pero más enfocadas en activos estratégicos.

En este escenario, los metales vinculados a la transición energética, como el cobre, el litio y el níquel, lideran el interés de los inversores, al tiempo que las empresas fortalecen su estructura de capital y priorizan proyectos con retorno sostenible.

“La industria minera está entrando en una nueva etapa donde la inteligencia artificial deja de ser una herramienta complementaria para convertirse en un habilitador central del crecimiento”, señaló Leonardo Viglione, socio de PwC Argentina.

Para Viglione, “la combinación entre digitalización, eficiencia operativa y demanda de minerales críticos está redefiniendo las decisiones de inversión a nivel global".

Por otra parte, el avance tecnológico y el contexto geopolítico están jugando un rol fundamental en la reconfiguración de las estrategias operativas de las corporaciones.

Los aranceles y la fragmentación comercial global actúan hoy como verdaderos impulsores de resiliencia, acelerando de forma directa la digitalización logística y la relocalización de procesos críticos.

“En América Latina, y particularmente en Argentina, estamos viendo un posicionamiento cada vez más relevante en minerales críticos como el cobre y el litio”, agregó Viglione.

Y completó: “La combinación de recursos, mejoras en los marcos regulatorios y el interés creciente de los inversores está consolidando a la región como un actor clave en el próximo ciclo de crecimiento de la industria minera".

Para Juan Manuel Gallego Tinto, socio de PwC Argentina, "el desafío del sector energético hoy ya no es solo responder a una mayor demanda, sino hacerlo de manera eficiente, sostenible y resiliente”.

“En un contexto marcado por la transición energética, la volatilidad geopolítica y el avance tecnológico, la capacidad de transformar el potencial en proyectos viables y atraer inversiones será un factor decisivo para capturar valor en el largo plazo", concluyó.