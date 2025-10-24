Mimí Maura: “Cantar es lo más cercano a una meditación”

El regreso de una voz que vibra entre la emoción y la herencia

La cantante puertorriqueña Mimí Maura vuelve a los escenarios porteños este viernes 24 de octubre en Niceto, en una fecha que promete baile, intensidad y emoción. En una charla con Cecilia Elia en el programa Fulgor, la artista habló sobre su conexión con la música, la herencia de su padre y la magia que siente cada vez que canta.

“Cantar para mí es lo más cercano a una meditación”, confesó. “Cuando logro relajarme y disfrutarlo, dejo de pensar en las letras; soy un canal directo de algo que sucede, sin esfuerzo”.

Dueña de una presencia escénica poderosa, Mimí repasó también su historia familiar y la influencia de su padre, el cantante Mike Acevedo, a quien sigue homenajeando: “Aunque partió hace 20 años, lo sigo soñando. Su música lo mantiene vivo”.

Desde hace un tiempo, Maura alterna su vida entre Puerto Rico y Buenos Aires, y en este regreso presentará nuevas canciones grabadas este año, junto a una formación completa que incluirá sección de vientos a cargo de Hugo Lobo. “Volvemos un poco a las raíces, con temas de las primeras épocas y también los nuevos, que grabé entre Puerto Rico y Argentina”, adelantó.

Entre los recientes lanzamientos figuran versiones de clásicos puertorriqueños como Estando contigo, piezas que conectan con su infancia. “Son canciones que no necesito recordar, las tengo en el ADN”, dice Mimí, quien continúa reeditando y resignificando la memoria musical de su tierra.

Con el brillo de siempre, Mimí Maura invita a una noche de celebración: “Los espero mañana con mucha alegría, mucha fiesta y muchos recuerdos hermosos”.