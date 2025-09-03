Milongas Extremas: homenaje a Zitarrosa y espíritu roquero en el Conex

En Nacional Folklórica, Matías Rodríguez y Pablo Piñeyro, dos de los cuatro integrantes de Milongas Extremas, adelantaron detalles del recital que brindarán el sábado 13 de septiembre en la Ciudad Cultural Konex.

En conversación con Mariano del Mazo y Mariana Fossati, el grupo repasó sus inicios versionando a Extremoduro, el peso artístico de Alfredo Zitarrosa en su formación y la decisión de armar un espectáculo homenaje con audiovisuales, grabaciones originales de Alfredo y arreglos propios para cuarteto de guitarras con impronta rockera.

El show contará con invitados especiales como Carlos Méndez (hermano de Toto Méndez, guitarrista histórico de Citarrosa), Noelia Recalde, Pablo Iglesias y la participación del periodista Reinaldo Sietecase, que recitará textos en escena.

Tras más de 18 años de trayectoria, el quinteto uruguayo celebra la vigencia del repertorio de Citarrosa y la posibilidad de resignificarlo para nuevas generaciones.