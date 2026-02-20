Milo, el niño de Chascomús que viajó a México por un tratamiento de motricidad, avanza favorablemente

Milo, es un pequeño que lleva adelante un tratamiento intensivo orientado a mejorar su objetivo de mejorar su motricidad. en la ciudad de Monterrey en México. En las últimas horas, su mamá, Carolina Grancella, compartió las noticias alentadoras sobre su evolución y cómo llevan el día a día lejos de casa en Radio Nacional.

"Esto es algo increíble y real. Al tercer o cuatro día del protocolo vimos cambios en sus musculos, ya se lo veía más relajado. Todo el mundo me decía que lo veía distinto. Buscamos que todo su potencial aflore y él es un genio que le pone el cuerpo", dijo.