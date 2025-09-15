Millennials, centennials y alpha: claves para entender las diferencias de las nuevas generaciones

Las nuevas generaciones se transforman en objeto de análisis constante, no solo por sus hábitos de consumo, sino también por la forma en que se vinculan, se informan y construyen expectativas hacia el futuro. En la actualidad, el contraste entre millennials, centennials y generación alpha marca un cambio cultural profundo que impacta en la vida social y económica.

La licenciada en Psicología y en Psicología Social, especializada en investigación de mercado y análisis de tendencias, Mariela Mociulsky, dialogó con el equipo de Ramos generales y explicó que cada cohorte presenta rasgos que la diferencian de las anteriores.

Los millennials atravesaron la transición digital y mantienen un pie en lo analógico, mientras que los centennials nacieron en un entorno de hiperconectividad y muestran una mirada más crítica hacia las instituciones tradicionales. Por su parte, la generación alpha, vino a cambiarlo todo: se trata de jóvenes que crecen con dispositivos en las manos antes de aprender a escribir, que consumen contenidos desde YouTube o TikTok y que incorporan la inteligencia artificial como una herramienta natural. Su forma de socializar es en línea y se mueven más por la acción que por la discusión, lo que plantea un desafío para comprender cómo desarrollan su identidad y cómo enfrentarán la vida adulta.