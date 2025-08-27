Militantes del kirchnerismo atacaron la caravana de Milei en Lomas de Zamora

El Presidente ordenó el retiro de la caravana de campaña que realizaba por la avenida Hipólito Yrigoyen, a la altura de Laprida, cuando militantes del kirchnerismo comenzaron agredir con piedras y botellas la camioneta en la que se movilizaba.

Informe: Liliana Arias.

Al arribar al lugar, el mandatario fue rápidamente rodeado por seguidores al grito de “libertad, libertad”, mientras miembros del kirchnerismo, que habían sido llamados por las redes para obstaculizar el paso del jefe del Estado, agredían a los concurrentes.

Con banderas violetas y acompañado por su hermana Karina Milei, el candidato a diputado José Luis Espert y el presidente del partido en la provincia, Sebastián Pareja. Javier Milei había iniciado la recorrida en la parte trasera de una camioneta, escoltado por efectivos de la Policía Federal.