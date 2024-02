Milei visita kibutz atacado por Hamas

O presidente Javier Milei visitou nesta quinta-feira, durante o terceiro dia de sua visita a Israel, o kibutz Nir Oz, onde o movimento islâmico palestino Hamas causou um massacre em 7 de outubro, e reiterou que o ataque foi perpetrado por uma "nova versão do nazismo", e pediu para "levar muito a sério o que os terroristas estão fazendo e combatê-lo".

Acompanhado pelo presidente do Estado de Israel, Isaac Herzog, o presidente argentino visitou a comunidade agrícola da qual 70 habitantes foram sequestrados - 30 dos quais ainda estão presos - e reiterou sua condenação às ações do Hamas.

"De fato, isso não pode ficar impune. O que os terroristas estão fazendo deve ser levado muito a sério e combatido. Não se pode ficar indiferente porque essa é uma nova versão do nazismo e isso não pode ser permitido", disse Milei.

Continuando a comparação com o Holocausto, o presidente disse que "o nazismo fez o que fez porque o mundo livre permaneceu indiferente" e exigiu: "Não podemos ser indiferentes, não podemos repetir o erro".

Herzog, que já havia se encontrado com Milei durante o primeiro dia da turnê do presidente argentino, dedicou uma extensa publicação em suas redes sociais na qual o agradeceu por "demonstrar solidariedade ao Estado de Israel e ao povo israelense neste momento difícil", bem como por seu apoio ao "direito e dever de legítima autodefesa" diante das ações do Hamas.

Nesta sexta-feira, o presidente argentino continua a sua viagem pela Itália, onde se reunirá com a primeira ministra Giorgia Meloni e, no Vaticano, onde manterá um encontro com o Papa Francisco.