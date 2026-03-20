Milei viaja a Hungría para respaldar a Orbán en una elección clave

El presidente de la Nación, Javier Milei viajó a Hungría para reunirse con el primer ministro Viktor Orbán y respaldarlo de cara a las elecciones parlamentarias del país, de las cuales dependerá si Orbán continúa en el poder o si el Parlamento elige un nuevo primer ministro izquierdista alineado con la Unión Europea.

En ese marco, el mandatario argentino se prepara para participar como orador principal en una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) que se realizará en Hungría, donde se encontrará una vez más con Viktor Orbán, uno de los principales referentes mundiales de la nueva derecha.

Por este tema, el propietario de La Derecha Diario y presidente de Real America's Voice Español, Javier Negre, en diálogo con Segundo Round, dijo que "en Hungría se espera que Javier Milei nuevamente muestre su apoyo a Israel y Estados Unidos frente al conflicto en Medio Oriente".

Negre, además, aseguró que "Milei quiere copiar cosas de Hungría como la cuestión de las fronteras y el impedimento absoluto al ingreso ilegal de inmigrantes. También le gustaría imitar la prohibición de la cultura woke que ha realizado Orbán".

De esta manera, Javier Milei volverá a viajar al exterior luego de su última gira que lo llevó por los Estados Unidos España, donde participó en el Foro Económico de Madrid y mantuvo un encuentro con Santiago Abascal, líder del partido local VOX.