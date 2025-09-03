Milei viaja a Estados Unidos para reunirse con inversores

El Presidente partirá a las 23 hacia Los Ángeles, después de encabezar el acto de cierre de la campaña electoral de La Libertad Avanza en Moreno por las elecciones legislativas bonaerenses del domingo.

El jefe de Estado tiene previsto mantener en esa ciudad norteamericana un encuentro con economistas y empresarios interesados en invertir en el país, informaron este martes fuentes oficiales.

Entre ellos se encuentra Michael Milken, fundador del Instituto Milken, que premió al Presidente el año pasado por las reformas que lleva adelante en su gestión.

Milei estará de regreso en el país el viernes.